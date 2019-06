Quatro corpos resgatados de navio que naufragou no rio Danúbio

Equipas de resgate encontraram esta terça-feira os corpos de quatro pessoas no interior do navio turístico que naufragou há duas semanas no rio Danúbio, em Budapeste, Hungria, depois de a embarcação ter sido trazida de volta à superfície com a ajuda de gruas.A operação para retirar o navio do fundo do rio ocorreu ontem de manhã, aproveitando a descida do caudal do Danúbio, que nas últimas semanas foi engrossado pelas fortes chuvas.Depois de recuperados os quatro corpos que estavam dentro da embarcação, continuam ainda por localizar os corpos de outras quatro vítimas, que terão sido arrastados rio abaixo.O acidente causou a morte de 28 pessoas, 26 turistas sul-coreanos e dois tripulantes húngaros.A embarcação foi abalroada por um navio de maiores dimensões durante um cruzeiro noturno no dia 29 de maio, tendo-se afundado em poucos minutos.Apenas sete pessoas foram salvas.