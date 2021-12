Quatro crianças morrem ao cair de castelo insuflável que levantou voo com o vento na Austrália

Quatro crianças morreram e várias outras ficaram gravemente feridas na Austrália depois de fortes ventos levantarem um castelo insuflável no ar durante as celebrações do fim do ano escolar, fazendo com que caíssem de cerca de 10 metros de altura.

Dois meninos e duas meninas no último ano da escola primária morreram no acidente em Devonport, no noroeste do estado da Tasmânia, por volta das 10 horas (hora local). Mais cinco crianças estavam no hospital, quatro em estado crítico, disseram as autoridades, citadas pela Reuters.



O incidente aconteceu na Escola Primária Hillcrest. Os alunos do último ano da escola primária, 6º ano, costumam ter 10 ou 11 anos.

O acidente está entre os mais mortíferos da Austrália a envolver um brinquedo infantil.



"Num dia em que estas crianças deveriam comemorar o último dia de escola primária, em vez disso, estamos todos de luto pela perda", disse o comissário de polícia da Tasmânia, Darren Hine.

"Temos o coração partido pelas famílias e entes queridos, colegas de escola, professores destes jovens que partiram cedo demais".



O primeiro-ministro da Tasmânia, Peter Gutwein, disse que "é simplesmente inconcebível que esta tragédia chocante tenha ocorrido" e prometeu uma investigação completa.