Quatro crianças morreram depois de o explosivo que levaram para dentro da escola no sul do Afeganistão ter explodido, sendo que outras três crianças ficaram feridas.O acidente aconteceu na província de Helmand, quando as crianças descobriram um explosivo e decidiram levá-lo para dentro do estabelecimento de ensino para brincarem com ele, segundo avança o jornal ABC News.As crianças tinham entre os 7 e os 14 anos, de acordo com o depoimento da polícia local.