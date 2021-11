Quatro crianças morrem em incêndio numa casa na Austrália

Quatro crianças morreram num incêndio numa casa no sudoeste de Melbourne, na Austrália, na madrugada deste domingo. Os meninos, com idade compreendidas entre um ano e 10 anos foram as únicas vítimas, sendo que os pais escaparam sem ferimentos.Musrah Osman de 10 anos, Nadar de três anos e as irmãs Isan, de seis, e Ileen de um ano, são os filhos de Najm Osman e de Khadjah que, segundo relatos da vizinhança, gritaram por socorro enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo na casa da família, segundo avança o Daily Mail. "Salvem os meus filhos", terá gritado o pai.Prosseguem agora as investigações para apurar as origens do incêndio.De acordo com os amigos da família, os pais terão realizado várias tentativas para salvarem os filhos.O telhado cedeu e a casa foi totalmente consumida pelas chamas.