Quatro dias de trabalho por semana: o modelo que vai ser testado em Espanha

A Espanha pode implementar a lei de quatro dias de trabalho semanais, tornando-se num dos primeiros países a adotar essa medida.Depois de um século, em que foram impostas as 40 horas laborais por semana, a proposta surgiu do partido de esquerda "Más País". O líder partidário, Iñigo Errejón, afirmou: "Com a semana de trabalho para 32 horas, estamos a lançar o debate dos nossos tempos."Esta é uma ideia que tem vindo a ganhar terreno em todo o mundo, depois de Nova Zelândia e Alemanha terem apresentado a sugestão.Segundo o jornal The Gurdian, o objetivo é aumentar a produtividade, melhorar a saúde mental dos trabalhadores, o combate às alterações climáticas e questões relacionadas com o bem-estar profissional e pessoal.