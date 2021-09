Quatro dias de trabalho por semana sem redução de salário? Escócia testa o modelo

IPPR Scotland

são sugeridas algumas ideias de como

IPPR Scotland sugere que as horas retiradas da carga semanal sejam redirecionadas para outras atividades, como formações, ou ser agrupadas e somadas para intervalos sabáticos do trabalho.



O instituto de pesquisa também sugere que a redução de horários podem ser entregues aos trabalhadores integradas nas férias anuais, feriados ou como licença parental.



A Escócia vai testar uma alteração à carga horária semanal, com uma semana de quatro dias, sem diminuição dos salários.Um relatório desenvolvido pelo instituto de pesquisaaponta que 80% das pessoas inquiridas preferem uma semana de trabalho de quatro dias. A mesma proporção afirma também que considera que iria contribuir para o seu bem-estar, avança a BBC.No estudo publicado esta quarta-feira,a hipótese poderá ser implementada. O objetivo seria reduzir em 20% a carga horária sem, contudo, diminuir a produtividade.Pretende-se assegurar que as pessoas, com três folgas semanais, têm um aumento de bem-estar e, deste modo, se tornam mais produtivas.A hipótese vai ser testada pelo governo escocês.Alguns países, como a Islândia e a Nova Zelândia, já implementaram métodos semelhantes.