Quatro elementos da equipa de Boris Johnson apresentam demissão

Quatro altos funcionários do governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, renunciaram esta quinta-feira aos cargos, na sequência do caso das "festas" em Downing Street que alegadamente violaram as restrições durante a pandemia de covid-19, confirmou um porta-voz governamental.

Depois do diretor de comunicação do governo, Jack Doyle, e da conselheira, Munira Mirza, terem pedido a demissão, o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, e o secretário particular do Primeiro-ministro, Martin Reynolds, também abandonaram as suas funções.

No caso de Rosenfield e Reynolds, o porta-voz do governo disse que Boris Johnson aceitou as renúncias, acrescentando que vão continuar nos seus cargos até serem encontrados substitutos.