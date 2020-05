Quatro homens detidos por suspeita de violar menor em Cabo Verde

As autoridades cabo-verdianas anunciaram esta quarta-feira a detenção de quatro homens suspeitos da prática de um crime de abuso sexual e outro de recurso a prostituição de menores na ilha do Sal.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana informou que as detenções aconteceram na segunda e terça feiras, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detidos são quatro homens com idades compreendidas entre os 23 e 57 anos, residentes nas localidades de Palmeira, Alto de Santa Cruz e Murro Curral.

Os homens são suspeitos da prática de um crime de abuso sexual de criança, com penetração e um crime de recurso a prostituição de menores.

Segundo a PJ, a vítima, que à data dos fatos tinha 14 anos, vinha sendo abusada pelos detidos, que lhe ofereciam dinheiro em troca de favores sexuais.

Os suspeitos foram ouvidos em Tribunal, que aplicou como medida de coação Termo de Identidade e Residência (TIR), apresentação semanal na Polícia Judiciária, proibição de contacto com a vítima e de sair da ilha do Sal e do país.