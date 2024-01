Quatro homens executados no Irão por espionagem para Israel

Quatro homens foram esta segunda-feira enforcados no Irão por cooperarem com serviços de espionagem israelitas num plano para sabotar uma instalação de defesa iraniana.

Os quatro, condenados à morte em setembro, tinham sido detidos em 23 de julho de 2022, depois de terem "entrado ilegalmente" no Irão através na região semiautónoma do Curdistão iraquiano, informou a agência de notícias Mizan Online, detida pelo aparelho da justiça do Irão.

Os homens alegadamente preparavam uma operação contra uma fábrica de mísseis e equipamento militar do Ministério da Defesa em Najafabad, na província de Isfahan, no centro do país, em nome do serviço de espionagem israelita Mossad.