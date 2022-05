Quatro milhões de pessoas afetadas por graves cheias no Bangladesh

Pelo menos quatro milhões de pessoas, incluindo 1,5 milhões de crianças, estão a ser afetadas pelas piores inundações em quase duas décadas no nordeste de Bangladesh, anunciaram esta segunda-feira as Nações Unidas.

De acordo com o Governo de Bangladesh, as inundações, que começaram na semana passada, submergiram 70% do distrito de Sylhet e 60% de Sunamganj, matando pelo menos 10 pessoas, enquanto dois milhões de pessoas ficaram isoladas.

As chuvas torrenciais no nordeste da Índia fizeram os rios do Bangladesh transbordar as margens, com os dois principais rios fronteiriços, o Surma e o Kushiara, a romper diques e inundar centenas de aldeias.