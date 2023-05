Quatro mineiros mortos em tiroteio com a polícia no território Yanomami do Brasil

Quatro mineiros clandestinos morreram num tiroteio na reserva indígena Yanomami, na Amazónia brasileira, onde decorre uma grande operação para acabar com a extração do ouro, anunciaram esta segunda-feira fontes oficiais do Brasil.

O confronto ocorreu na noite de domingo no âmbito de uma operação de controlo de um depósito ilegal conhecido como "Oro mil", localizado dentro da terra indígena Yanomami, a maior do Brasil e que faz fronteira com a Venezuela.

Segundo as autoridades brasileiras, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) "foram recebidos a tiro por garimpeiros ilegais que atuam na região".