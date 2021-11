VIDEO — Storm in Istanbul rips off roof, hitting people on the street nearby pic.twitter.com/f28aPLM3U2 — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

Quatro pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas na sequência de fortes vendavais que atingiram a cidade de Istambul, na Turquia, esta segunda-feira.Um dos quatro mortos era um cidadão estrangeiro e três feridos estão em estado crítico, segundo a agência Reuters.Vários telhados foram destruídos devido à força do vento e o aumento do nível da água do mar acabou por inundar várias ruas nas margens do Bósforo.