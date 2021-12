Pelo menos quatro homens morreram, no sábado, no México, quando assaltantes armados invadiram uma casa onde decorria uma festa e abriram fogo, disseram as autoridades.

Os procuradores no estado de Guanajuato (centro-norte) acrescentaram que dois homens ficaram feridos no tiroteio.

O ataque ocorreu na madrugada de sábado, na cidade de Cueramaro, perto da fronteira com o estado de Jalisco.