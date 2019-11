Quatro mortos e seis feridos graves em tiroteiro no quintal de uma casa na Califórnia

Um tiroteio provocou a morte de quatro pessoas no quintal de uma casa em Fresno, Califórnia, nos Estados Unidos, avança a Associated Press. Cerca de 35 pessoas estavam numa festa naquela casa para ver um jogo de futebol americano. De acordo com a AP, os suspeitos terão entrado na festa este domingo, pelas 18 horas (hora local) e aberto fogo sobre todos os presentes. Seis pessoas estão feridas com gravidade.No total foram atingidas 10 pessoas. Três morreram no local, outra foi transportada para o hospital onde acabou por morrer e outras seis foram encaminhadas para o hospital em estado crítico. As vítimas são todas homens entre os 25 e 35 anos.A polícia está ainda em busca dos suspeitos e não há, de acordo com a AP, indicação de que fossem conhecidos das vítimas.Este foi o segundo incidente mortal no domingo, em Fresno. Numa outra parte da cidade, um homem de 20 anos foi baleado em casa.A polícia não indicou se os dois incidentes estavam relacionados.