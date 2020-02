Quatro mortos em colisão de avionetas durante pleno voo

Quatro pessoas morreram na sequência de uma colisão entre dois aviões em Mangalore, a 120 quilómetros de Melbourne, na Austrália.O acidente, que aconteceu já depois das aeronaves levantarem voo, ocorreu por volta das 11h25 (hora local). Num dos aviões seguia um piloto instrutor e um estagiário, que tinham efetuado a descolagem no aeroporto de Mangalore. A outra partiu de um aeroporto diferente.As razões pelas quais os dois aviões chocaram é ainda desconhecida. De acordo com as autoridades, a causa mais provável será a forte nebulosidade naquele dia, que terá feito com que os dois pilotos não se tenham apercebido da presença da outra aeronave.