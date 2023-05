22 passageiros e dois 2 tripulantes, de acordo com o jornal La Repubblica.

O alerta foi dado por outro barco que resgatou alguns passageiros.



Quatro pessoas morreram após o naufrágio de um barco, no Lago de Maggiore, em Itália, este domingo. A embarcação virou devido a uma forte tempestade, um mini tornado, que fez com as águas ficassem muito agitadas.No barco encontravam-seEntre as quatro vitimas estava um israelita, um italiano e uma italiana e ainda a esposa do capitão, de nacionalidade russa.