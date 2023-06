Quatro pessoas encontradas mortas em apartamento em Londres. Há duas crianças entre as vítimas

Quatro pessoas, entre as quais duas crianças, foram encontradas mortas dentro de um apartamento em Londres, no Reino Unido, ao final da tarde desta sexta-feira. A informação foi avançada pela BBC News.As autoridades foram chamadas ao local por volta das 15h00 locais e tiveram que forçar a entrada na residência. As vítimas são um homem e uma mulher, na casa dos 30 anos, uma rapariga, de 11, e um menino, de três. A polícia afirma que a probabilidade de as vítimas terem laços familiares é grande.Sean Wilson, o chefe Metropiltan Police descreveu a situação como um "incidente horrível" e disse que estão a ser realizadas diligências para determinar aquilo que aconteceu."A nossa investigação está numa fase muito inicial e, com base nos nossos inquéritos iniciais, não estamos, de momento, a procurar mais ninguém relacionado com o incidente", disse Sean Wilson, citado por aquela estação televisiva.A polícia assegurou que haverá reforço policial na área durante o fim de semana.