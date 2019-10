Quatro pessoas sem-abrigo assassinadas em Nova Iorque

Chinatown, um popular bairro na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.De acordo com o que avança a comunicação social local, os indivíduos estariam a dormir quando foram atacados. A polícia nova-iorquina afirma que já tem um suspeito, alegadamente um sem-abrigo de 24 anos, sob custódia.Segundo testemunhas ouvidas pelas autoridades, o sujeito terá atacado as vítimas com um objeto de metal - ao que tudo indica um cano - e atingiu-as diversas vezes na cabeça.As autoridades suspeitam que os ataques tenham sido aleatórios.