Quatro polícias mortos à facada em esquadra de Paris

Quatro polícias foram esta quinta-feira mortos e um ficou gravemente ferido num ataque com uma arma branca no interior da sede da polícia de Paris.O autor do ataque, que foi abatido a tiro, é um funcionário administrativo da polícia com 45 anos e quase vinte anos de serviço, desconhecendo-se, para já, as causas do ataque.Segundo as autoridades, o homem entrou no gabinete onde trabalhava e atacou três pessoas com uma faca de cozinha. Depois dirigiu-se para as escadas, esfaqueando outros dois polícias pelo caminho, antes de ser atingido a tiro por um agente já no exterior do edifício. As vítimas mortais são uma mulher e três homens. O atacante foi atingido com dois tiros na cabeça e teve morte imediata.Foi aberta uma investigação para apurar as causas do ataque, não se descartando nenhuma possibilidade. O presidente francês, Emmanuel Macron, esteve no local a confortar os sobreviventes.