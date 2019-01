Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro rapazes entre os 12 e 14 anos acusados de violar menina nos Estados Unidos

Quatro rapazes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos foram detidos por serem suspeitos de estar ligados a uma violação e sequestro de uma menina em dezembro, no estado de Delaware nos Estados Unidos.



Os jovens foram detidos na quarta-feira e as autoridades estão agora a aguardar que seja determinado se os rapazes devem ser julgados como adultos.



O grupo está acusado de vários delitos incluindo violação, sequestro e contacto sexual ilegal, avançam as autoridades.



Dois dos rapazes estão ainda acusados de ameaçar a vítima com uma arma.



As autoridades temem que o grupo tenha feito mais vítimas e pedem que em caso de existir outros casos contactem o número de emergência.