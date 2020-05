Que mundo teremos?

Comecei a escrever um livro sobre pandemias, em 2016, depois de o mundo assistir a surtos de duas doenças invulgares. Depois da SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), em 2002, e da MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente), em 2012, o público interrogou-se sobre quão preocupado deveria ficar com a possibilidade de uma pandemia e se as autoridades estariam devidamente preparadas.



Fiz uma pausa no meu livro quando fui nomeado secretário de estado do Comércio do governo de Theresa May, nesse ano, mas continuei muito interessado no tema.