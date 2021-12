Quebra no abastecimento deixa em risco batatas fritas de Nova Iorque

Um problema de abastecimento interrompeu a produção das famosas batatas fritas caseiras de Nova Iorque, que uma cadeia local de restauração tornou num dos ex-libris da cidade, noticiou na segunda-feira a agência de notícias Bloomberg.

"Os rumores são verdadeiros. Devido a um problema na cadeia de abastecimento, temporariamente não estamos a servir nas nossas lendárias batatas fritas caseiras", referiu numa publicação na rede social Instagram a famosa cadeia de restauração J.G. Melon.

As batatas fritas, um dos complementos essenciais no menu de muitos restaurantes locais, para além da carne, correm o risco de ser mais uma vítima da escassez de produtos, que já levou a falhas no abastecimento do 'cream cheese' [creme de queijo em português], de frango ou mesmo de recipientes para 'take away'.

Segundo revelou a proprietária da cadeia à Bloomberg, Jaine O'Neill, a quebra no abastecimento por parte do seu fornecedor de batatas de longa data, a Lamb Weston, causou surpresa e levou à interrupção da produção do seu produto exclusivo.

"Questionei o fornecedor se podia criar uma marca própria para nós, visto que encomendamos 70 caixas por semana e cada uma custa 241 dólares, mas a resposta foi que tínhamos de encomendar 1,34 milhões de dólares por ano", contou, explicando que isso significaria comprar 50% mais batatas que atualmente.

Poucas horas depois do anúncio na rede social, muitos seguidores propuseram soluções para encontrar fontes alternativas.

A responsável confidenciou que o restaurante está a experimentar diferentes tipos de batatas durante este intervalo forçado.

A empresa fornecedora Lamb Weston não respondeu ainda aos pedidos de reação.

A famosa cadeia McDonald's restringiu temporariamente as vendas de batatas fritas no Japão devido aos constrangimentos para a importação de batatas desde a América do Norte, enquanto a Shake Shack já ouviu rumores de uma escassez mas ainda não sentiu os efeitos.

"Trabalhamos muito com os nossos fornecedores para criar redundância e verificamos constantemente todos os ângulos para nos prepararmos com antecedência", revelou o diretor de marketing da Shake Shack, Jay Livingston.

De resto, esta empresa de 'fast food' está a oferecer batatas fritas no aeroporto JFK esta semana para passageiros que tiveram voos adiados ou cancelados.