Quatro pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas depois de um avião de carga militar ter caído esta sexta-feira na região russa de Ryazan.De acordo com a ABC News, que cita o Ministério da Defesa russo, um problema no motor estará na origem do acidente.A aeronave Il-76 foi projetada na década de 1970 e serviu como avião de carga para a força aérea soviética.