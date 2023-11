Um avião militar americano caiu no Mar Mediterrâneo, na noite desta sexta-feira, e fez cinco vítimas mortais, segundo o Comando Europeu dos Estados Unidos, avança a Reuters.O avião despenhou-se durante um treino militar. De acordo com a ABC News, não ficou claro a que serviço militar pertencia o avião.A origem do acidente está a ser investigada.O Comando Europeu dos Estados Unidos disse, em comunicado, que não seriam divulgadas mais informações por respeito às vítimas.