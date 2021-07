Queda de avião na Suécia faz nove mortos

Nove pessoas que praticavam paraquedismo morreram após a queda do pequeno avião em que estavam a bordo na noite de quinta-feira, próximo à cidade sueca de Orebro, declarou a polícia local.

"É um acidente muito grave", disse a polícia sueca no site oficial. "Todos a bordo do avião acidentado morreram", disse fonte policial citada pela Reuters.

A polícia disse que o avião, um DHC-2 Turbo Beaver, transportava oito paraquedistas e um piloto. A aeronave caiu perto da pista do aeroporto de Orebro logo após a decolagem e pegou fogo com o impacto.

"Foi com grande tristeza e pesar que recebi a trágica informação sobre o acidente de avião em Orebro", escreveu o primeiro-ministro Stefan Lofven no Twitter. "Os meus pensamentos estão com as vítimas, as famílias e os entes queridos neste momento tão difícil".