Queda de avioneta em estrada americana mata duas pessoas

Vítimas tiveram morte imediata devido à brutalidade do choque.

19:22

Duas pessoas morreram num violento acidente de avião que aconteceu perto do aeroporto de Hesperia, na Califórnia. Segundo a notícia avançada pelo canal norte-americano ABC News, o acidente aconteceu na Summit Valley Road, uma estrada americana, logo após as 17h da passada sexta-feira e teve resposta imediata por parte dos bombeiros.

Na chegada ao local, o corpo de intervenção encontrou duas pessoas, já sem vida, dentro do avião. Um carro que passava na altura do acidente foi atingido por destroços do avião mas nenhum ferimento foi relatado.

O acidente acabou por provocar também um pequeno incêndio que os bombeiros conseguiram apagar rapidamente.