Queda de avioneta mata quatro pessoas no Dubai

Quatro pessoas morreram esta quinta-feira na sequência de uma queda de uma avioneta perto do aeroporto do Dubai.De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do Dubai, as vítimas mortais são três britânicos e um sul-africano.O avião de quatro lugares estava numa missão para calibrar sistemas de navegação terrestre no aeroporto.Segundo avança a imprensa internacional, todas as partidas e chegadas foram suspensas.