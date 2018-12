Queda de avioneta no México faz quatro mortos

Aeronove causou danos estruturais numa habitação.

Por Lusa | 05:04

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de uma avioneta se ter despenhado sobre uma habitação no oeste do México, informaram na segunda-feira as autoridades locais.

"Um avião caiu e embateu numa casa. Até agora há quatro vítimas neste acidente", disse Óscar Guinto Marmolejo, ministro da Segurança Pública e Tráfego Municipal.

A aeronove causou danos estruturais numa habitação situada numa área residencial ao norte de Culiacán, capital do estado de Sinaloa (oeste do México).