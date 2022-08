Queda de cabelo: mais um sintoma pós-Covid

A queda de cabelo está a ser identificada num número crescente de pacientes como um dos efeitos secundários pós-COVID-19.



A revelação foi feita por Brian Abittan, diretor de uma clínica de rejuvenescimento da pele e do cabelo em Nova Iorque, EUA, à televisão ABCNews. O médico referiu que recebe "vários" pacientes por semana que relataram perda de cabelo" pós COVID-19. "Não passa um dia em que não me perguntem sobre isso", acrescenta.





Embora ainda existam "muitas questões por responder", sobre a queda de cabelo relacionada com a doença, os especialistas dizem que a "boa notícia" é que parece ser um sintoma temporário e que os pacientes podem sentir-se "tranquilos porque o cabelo voltará a crescer".

Um estudo publicado no mês passado, na Nature Medicine, citado pela ABC revelou que a queda de cabelo era um dos "muitos" sintomas que os doentes pós-COVID relatavam aos seus médicos de cuidados primários. Os doentes com historial de COVID tinham "quase quatro vezes mais probabilidade de desenvolver queda de cabelo" do que aqueles que não tinham sido infetados.

"O cabelo pode começar a cair dois ou três meses após a infeção", adianta à ABC Alexis Young, dermatologista norte-americana. "Essa queda de cabelo pode durar até seis meses e normalmente demora cerca de um ano e meio para que o cabelo volte a crescer", acrescenta.

Existem algumas hipóteses sobre a infeção estar a causar a queda de cabelo, como o estado de inflamação dos pacientes, os medicamentos que tomaram, ou os procedimentos a que foram submetidos.

"É necessária mais investigação para compreender o que coloca um paciente em risco de queda de cabelo mais grave", afirmou Young.



Outras teorias sobre o que causa a queda de cabelo relacionada com a COVID incluem uma invasão direta do vírus nos folículos capilares, o que pode interromper o ciclo de crescimento, explica a ABCNews.