Queda de helicóptero em rio faz um morto nos EUA

Aeronave atingiu linhas de eletricidade e despemnhou-se.

Por Lusa | 04:42

Um homem morreu no sábado num acidente de helicóptero que caiu ao rio Fox, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, após atingir linhas de eletricidade, anunciaram as autoridades.

O gabinete da polícia do condado de Winnebago informou que o helicóptero caiu em Oshkosh, a cerca de 150 quilómetros a norte Milwaukee, após atingir linhas de eletricidade.

A capitã Lara Vendola-Messer, daquela polícia, explicou que equipamento especial teve de ser deslocado para o local para ajudar a remover as linhas da água.