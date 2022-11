Queda de helicóptero mata chefe da polícia de Aguascalientes, no México

#Aguascalientes #helicoptercrash me dicen que iba el secretario de seguridad pública en el Helicóptero no se sabe si fue accidente o lo tiraron que pinché miedo #Helicóptero pic.twitter.com/ERgi3t9wol — Mastuerbot (@mastuerbot) November 17, 2022

Um helicóptero pertencente à Secretaria de Segurança de Águascalientes, no México, despenhou-se durante a manhã desta quinta-feira e provocou a morte de quatro pessoas, entre as quais o chefe da polícia, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que viajava na aeronave.No interior do helicóptero encontravam-se outros dois elementos da polícia estatal e o piloto.A aeronave caiu no concelho de Jesús María, perto do hospital regional do Instituto Mexicano de Segurança Social (IMSS) e incendiou-se após despenhar-se.No local esteve uma quantidade significativa de elementos da polícia estatal e elementos do exército, acompanhados de unidades de serviço médico.A viatura estaria a sobrevoado a área metropolitana, no seguimento de trabalhos de vigilância devido a uma agressão que tinha ocorrido na noite anterior. A agressão aconteceu durante os preparativos para as comemorações do dia 20 de novembro na comunidade de Los Conos, segundo informação divulgada pela imprensa mexicana.As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.