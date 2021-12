O Chefe das Forças Armadas da Índia, Comandante militar Bipin Rawat, a mulher e mais 11 pessoas morreram numa queda de um helicóptero militar no estado de Tamil Nadu, no sul do país.



A informação é confirmada pela Força Aérea Indiana no Twitter.









With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.