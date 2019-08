Queda de helicóptero privado na Grécia faz três mortos

Um helicóptero privado caiu ao mar perto do porto de Poros, na Grécia, na tarde desta terça-feira antes das 16h, provocando a morte dos três ocupantes do mesmo.



No helicóptero seguia o piloto de nacionalidade grega e dois passageiros russos. Um testemunha ocular, citada pela televisão grega ERT TV, viu o helicóptero a girar no ar, de seguida deu-se uma explosão e caiu no mar, afundando-se em segundos. As pás do helicóptero foram vistas uma hora após o acidente, mas a cabine ainda não foi encontrada.

Embarcações privadas e seis navios da autoridade portuária dirigiram-se para o local enquanto os mergulhadores da autoridade privada e portuária tentaram encontrar possíveis sobreviventes, mas sem sucesso.

Ao que parece a causa do acidente foi o choque do helicóptero com fios de energia.