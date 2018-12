Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de jato militar mata dois pilotos na Arménia

Avião caiu e foi encontrado em montanhas perto da cidade de Maralik, a nordeste da Arménia.

11:06

Dois pilotos morreram esta terça-feira na sequência de uma queda de um jato militar das Forças Armadas, na Arménia.



De acordo com a imprensa local, o avião caiu e foi encontrado numas montanhas perto da cidade de Maralik, a nordeste da Arménia.



As vítimas são o tenente-coronel Armen Babayan e o major Movses Manukyan, segundo avança o porta-voz do Ministério da Defesa.



O radar perdeu o contacto com o avião por volta das 10h20 desta terça-feira.