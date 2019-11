Queda de jato privado faz um morto e nove feridos no Brasil. Um bebé entre as vítimas

Pelo menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, entre elas um bebé, na queda de um jato privado na localidade de Barra Grande, no litoral da cidade de Maraú, no sul do estado brasileiro da Bahia. Os feridos ficaram em estado considerado grave e as autoridades locais estavam a tentar transferi-las para hospitais da capital estadual, em Salvador.



De acordo com o portal de notícias R7, a vítima mortal trata-se de uma mulher. A idade do bebé ferido é ainda desconhecida.

O avião, um bimotor executivo Cessna C-550, despenhou-se durante a aterragem na pista de um resort de alto padrão localizado à beira-mar, pouco depois das 14h00 locais (17h00 em Portugal Continental). Várias testemunhas dizem que, antes de cair, a aeronave fez uma curva brusca e saiu da rota que seguia em direcção à pista. O piloto ainda conseguiu retomar o curso, mas não conseguiu evitar a queda.

Entre os feridos estão pessoas que estavam em terra e foram atingidas pela aeronave. Depois do brutal impacto com o solo, o avião explodiu e deflagrou um incêndio.



De acordo com as primeiras informações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave pertence ao banqueiro José João Abdalla Filho e tinha a documentação toda legalizada.O mesmo portal de notícias brasileiro dá conta de que, segundo o empresário, nenhum elemento da família estava a bordo da aeronave.José João Abdalla Filho, de 74 anos, tem um património avaliada em 2,8 mil milhões de euros.