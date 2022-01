O número de mortos no acidente ocorrido no sábado num lago no Brasil, após a queda de um paredão rochoso sobre alguns barcos turísticos, subiu de oito para dez, anunciaram fontes oficiais.

O Corpo de Bombeiros informou no domingo que as equipas de resgate localizaram os corpos dos dois últimos desaparecidos reportados na área do acidente, ocorrido no município de Capitólio, no estado de Minas Gerais.

Além dos dez mortos, cerca de trinta pessoas ficaram feridas no acidente, a maioria com pouca gravidade.