Queda de plataforma durante entrevista a Iniesta provoca vários feridos

Adeptos do Barcelona que assistiam à gravação foram conduzidos ao hospital com ferimentos ligeiros.

15.05.18

A queda de uma bancada temporária instalada num campo de futebol colapsou esta terça-feira durante uma entrevista televisiva ao futebolista Andrés Iniesta, causando um total de 18 feridos, 11 deles hospitalizados.Segundo a autarquia catalã, 11 pessoas, incluindo dois menores, foram hospitalizados e tratados por contusões sofridas, enquanto as restantes sete pessoas feridas foram tratadas no local.O acidente aconteceu pouco depois das 11:00 de hoje, quando uma das grades instaladas pela produtora Mediaset para a assistência da entrevista cedeu, com a autarquia a abrir uma investigação às causas do sucedido.