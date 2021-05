Queda de teleférico faz 14 mortos em Itália. Menino de cinco anos é o único sobrevivente

Pelo menos 14 pessoas morreram e uma criança ficou este domingo gravemente ferida na queda de um teleférico junto ao lago Maggiore, nos Alpes italianos. A rutura de um cabo de sustentação terá estado na origem do trágico acidente.Segundo as autoridades italianas, a cabina, que transportava um total de 15 pessoas, caiu de uma altura de cerca de 20 metros, ficando completamente destroçada. O acidente ocorreu numa zona montanhosa de difícil acesso, o que complicou as operações de resgate.O teleférico une a localidade turística de Stressa, junto ao lago Maggiore, ao topo da montanha de Mottarone, 1500 metros acima do nível do mar. O trajeto, de cerca de cinco quilómetros, demora cerca de vinte minutos a fazer e a cabina tem capacidade para transportar 40 pessoas. O acidente ocorreu já perto do topo da montanha, junto a um pilar de sustentação da estrutura.O teleférico, que tem duas linhas, cada uma servida por uma cabina, entrou em funcionamento em 1970 e esteve fechado entre 2014 e 2016 para renovação. Tinha reaberto recentemente após ter estado vários meses encerrado devido à pandemia.