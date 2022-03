Queda de autocarro causa 10 mortos no sul do Brasil

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após a queda de um autocarro de um penhasco no estado do Paraná, localizado no sul do Brasil, informaram esta quinta-feira fontes oficiais.

No momento do acidente, mais de 30 pessoas viajavam a bordo do veículo, que partiu da cidade de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final o município de Telêmaco Borba, no Paraná, segundo a Polícia Rodoviária brasileira.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando o motorista perdeu o controlo num trecho sinuoso da estrada e caiu num barranco na cidade de Sapopema, a cerca de 70 quilómetros do destino final, segundo investigações preliminares.