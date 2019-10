Queen proíbem Donald Trump de usar a música "We Will Rock You" para vídeos dos comícios

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi proibido pelos Queen de usar um dos maiores hits da banda "We Will Rock You" no seu Twitter.



Trump publicou no Twitter um vídeo com a música da banda com imagens de um dos seus últimos comícios sem ter pedido autorização para tal. Por essa razão, esta semana, o presidente foi forçado a remover o vídeo visto mais de 1 milhão de vezes pelos seus utilizadores.



Em 2016, Donald Trump fez o mesmo com a música "We Are The Champions" da banda britânica. Na altura a banda de rock proibiu o presidente norte-americado de o fazer.

Um representante dos Queen disse que a banda irá recorrer a todos os meios ao seu dispor para que a situação não se repita.