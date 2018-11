Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queimados vivos por rumor difundido no WhatsApp

Mãe de uma das vítimas viu o filho ser queimado em direto no Facebook.

12:46

Vários rumores difundidos no WhatsApp - aplicação de troca de mensagens - sobre dois sequestradores de crianças, numa pequena cidade do México, levaram a que dois homens fossem queimados vivos antes de qualquer crime ter sido confirmado.



O relato deste episódio que se passou em agosto, foi partilhado pela BBC e explicado por uma dona de loja de artesanato em frente à esquadra da polícia de Acatlán, no México.



A mulher de 75 anos, apercebeu-se de uma movimentação fora do normal junto à entrada principal da esquadra que fica em frente à sua loja. Esta mulher aproximou-se e constatou que já eram perto de uma centena, aqueles que ali se juntavam.



Um carro da polícia passou em frente à loja desta mulher e conseguiu aperceber-se que dois homens estavam a ser transportados para aquele estabelecimento prisional.



As autoridades revelaram que os detidos tinham sido levados para a prisão devido a "pequenos distúrbios", mas a divulgação viral de uma mensagem no WhatsApp, que identificava estes homens como sequestradores de crianças, levou a que o número de cidadãos ali concentrados aumentasse ainda mais.



"Por favor estejam todos em alerta porque um grupo de sequestradores de crianças entrou no nosso país", dizia a mensagem.



Momentos depois, o portão do estabelecimento prisional abriu-se para libertar os dois homens acusados de "pequenos distúrbios" pela polícia, mas ao mesmo tempo sequestradores de crianças pelo povo daquela aldeia, e o "impossível" aconteceu.



Dezenas de telefones no ar filmaram o momento em que os dois homens foram soltos, atirados para o chão pela multidão que ali se encontrava e agredidos de forma selvagem.



Ricardo e Alberto Flores, sobrinho de 21 anos e tio de 43 anos, foram violentamente agredidos até serem queimados vivos em "praça pública".



Os corpos das duas vítimas foram deixados por mais de duas horas no local.



Mãe à morte do filho numa transmissão no Facebook

A mulher soube através de um amigo próximo que o filho tinha sido preso devido a suspeitas de ter sequestrado crianças. Uma mentira, pensou.



Mas o pesadelo tornou-se real quando recebeu o link para uma transmissão em direto no Facebook onde viu o próprio filho e o irmão a ser queimados vivos.



Desde então, quatro pessoas foram acusadas do assassinato dos dois homens. Desde a divulgação da mensagem até à execução do crime, tudo foi planeado, vários suspeitos continuam em fuga.