Quem é Krystal Browitt, uma das vítimas do vulcão na Nova Zelândia

uase vinte ficaram feridas na sequência da erupção de um vulcão na Nova Zelândia, num local onde se encontravam cerca de 50 turistas. A polícia resgatou mais de vinte pessoas, das quais sete com ferimentos graves, e já informou que é difícil que haja mais sobreviventes.

A erupção do vulcão White Island, o mais ativo e visitado da Nova Zelândia, ocorreu às 14h11 locais, 01h11 em Lisboa, e libertou uma espessa nuvem de fumo branco que chegou aos 3,6 quilómetros de altura.

A polícia neozelandesa identificou este sábado a primeira vítima da erupção vulcânica na Nova Zelândia que fez 15 mortes na passada segunda-feira.Segundo a BBC, trata-se de Krystal Eve Browitt, uma jovem australiana de 21 anos de Melbourne, que se encontrava a visitar a ilha com a família.A mesma publicação avança que o pai e irmã da vítima encontram-se no hospital com ferimentos graves.Pelo menos 15 pessoas morreram e q