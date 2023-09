Quem é Mark Dickey, o espeleólogo que ficou preso numa gruta na Turquia

Mark Dickey tem 40 anos e vive na vila de Croton-on-Hudson, em Nova Iorque, Estados Unidos. Estava a fazer uma expedição internacional a uma gruta na Turquia, quando adoeceu subitamente, ficando preso na mesma.Dickey é um experiente espeleólogo norte americano, com conhecimentos na área do salvamento em grutas. É instrutor da Comissão Nacional de Salvamento em Cavernas e secretário da Comissão Médica na Associação Europeia de Salvamento em Grutas.O espeleólogo desempenha as funções de diretor executivo da Caving Academy, uma organização sem fins lucrativos dedicada à espeleologia, e na Equipa de Resposta Inicial da Nova Jersey. Dickey ficou preso na gruta de Morca, nos Montes Taurus, durante uma missão internacional de exploaração. Num vídeo gravado por Dickey, no interior da gruta, o investigador agradeceu à comunidade espeleológica e ao governo turco pelos esforços desenvolvidos para o resgatar.