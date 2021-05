"Quem tem medo?": Roménia oferece vacinas Covid-19 junto ao castelo do Drácula

A Roménia decidiu instalar um centro de vacinação contra a covid-19 junto ao castelo do Drácula, tendo no fim de semana passado conseguido atrair e vacinar mais de 500 pessoas, entre turistas e residentes.

Com a instalação do centro de vacinação, os responsáveis pela gestão do castelo medieval que inspirou Bram Stoker a criar a personagem do Conde Drácula pretendem atrair visitantes e os residentes ao local e ao mesmo tempo ajudar a imunizar a população.

Desta forma, aos fins de semana e até 06 de junho, romenos e residentes em países da União Europeia que visitem o castelo terão a opção de aproveitar a deslocação para receber a vacina da Pfizer/BioNtech gratuitamente.