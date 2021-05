Quénia nomeia primeira mulher para presidente do Supremo Tribunal

O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, aprovou esta quarta-feira a nomeação da juíza Martha Koome para liderar o Supremo Tribunal do país, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo e a chefiar um dos três ramos do Estado.

"A Constituição garante e protege a independência do poder judiciário. Ninguém vai ameaçar ou orientar a forma como os tribunais vão resolver os casos. Não seguiremos a direção de nenhuma pessoa ou autoridade", assegurou a juíza numa comissão judicial responsável pelo seu processo de seleção, que a nomeou no final de abril.

Antes da aprovação de Koome pelo presidente queniano, a magistrada ganhou o apoio unânime do Parlamento, onde a deputada Esther Passaris celebrou a decisão "não só por ela, mas por todas as raparigas e mulheres que aspiram a ser líderes", de acordo com os meios de comunicação locais.