Quer viajar em 2021? Pode vir a precisar de um passaporte de vacinas

Um dos setores mais afetados foi o do turismo, com viagens para o estrangeiro a serem canceladas ou adiadas. Mas como será então o futuro do turismo? Há quem já esteja a estudar várias hipóteses de negócio e, um dos projetos em cima da mesa será a criação de um sistema que permita facilitar o processo das viagens através de um boletim que comprove os testes feitos e as vacinas tomadas contra a Covid-19, de acordo com a CNN.A cadeia televisiva avançou ainda que há várias empresas a desenvolver projetos para futuras aplicações. A ideia seria, através de uma espécie de passaporte de vacinas eletrónico, permitir que as pessoas pudessem juntar à aplicação as suas informações atualizadas sobre testes e vacinas.Este seria o mecanismo para que as pessoas vissem a vida facilitada, quer para viajar, quer no que diz respeito a entrar em eventuais espectáculos ou eventos desportivos.