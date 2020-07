Uma mulher colombiana recuperou do coronavírus depois de ser pedida em casamento pelo namorado, no dia em que recebeu alta da clínica Versalles, em Cali, na Colômbia, local onde esteve internada para recuperar da infeção do vírus.Diana Paola Angola foi surpreendida pelo 'mais-que-tudo' depois de dias a lutar contra a covid-19. A surpresa aconteceu a 26 de junho."Quieres casarte conmigo", pode ler-se na tarja apresentada com a ajuda dos enfermeiros.