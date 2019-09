 “Queres mais? Vais ripostar?”: jovem agride menina de 14 anos

Uma menina de 14 anos foi brutalmente pontapeada na cabeça por outra jovem. O ataque, que terá ocorrido recentemente, teve lugar perto do parque Wrenthorpe, em Inglaterra, e o momento foi registado em vídeo por um pai que assistiu a tudo. As protagonistas eram alunas na mesma escola.

O vídeo partilhado nas redes sociais, mostra uma menina no chão a proteger a cabeça com as mãos enquanto outra jovem lhe dá pontapés e murros na cabeça repetidamente. Em volta de ambas estão colegas de escola que assistem a tudo sem intervir.

Durante a agressão, a atacante repete várias vezes “Queres mais? Vais ripostar?”. Quando a vítima não responde, a agressora chama-lhe de “vadia”.



De acordo com o Daily Mail, os ferimentos da jovem não foram mais graves devido ao facto de a atacante estar a usar calçado desportivo.

Uma testemunha conta que a vítima ficou tão traumatizada que se viu obrigada a mudar de escola. A atacante continua a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino.