"Quero que todos estejam bem": Senhorio de Brooklyn abdica da renda de 200 inquilinos devido ao coronavírus

Um senhorio de Brooklyn, em Nova Iorque, decidiu isentar os 200 inquilinos que tem do pagamento da renda do mês de abril devido à pandemia de coronavírus que se vive a nível mundial.

De acordo com a NBC, Mario Salemo decidiu abdicar do dinheiro das rendas porque está preocupado com os inquilinos, que ocupam cerca dos seus 80 apartamentos, e com a saúde deles.

"Só quero que todos estejam bem de saúde. Digo-lhes para não se preocuparem em pagar-me, mas sim para se preocuparem com os vizinhos e com suas famílias", explica.

Segundo avança a mesma publicação, Salemo tomou a decisão depois de alguns dos seus inquilinos se mostrarem preocupados com o facto de não terem recursos financeiros para pagar a renda deste mês. Tal acontece porque foram muitas as pessoas que perderam o emprego ou viram o seu ordenado ser reduzido devido à pandemia de Covid-19.

Os inquilinos foram avisados desta decisão no passado dia 30 de março. Em todos os apartamentos, o proprietário deixou uma mensagem: "Devido à recente pandemia de Covid-19, que nos afeta a todos, abdico do pagamento da renda do mês de abril".

Apesar de saber que esta decisão também o pode afetar a nível pessoal, o senhorio garante que, para ele, a prioridade é assegurar a saúde dos inquilinos e das suas famílias.

Depois de ter anunciado esta medida, Salemo foi batizado de "super homem" por parte dos inquilinos. "É um super-homem, um homem maravilhoso", disse uma inquilina à NBC.

Recorde que o novo coronavírus já matou mais de 45 mil pessoas em todo. O mais recente balanço de Nova Iorque dá conta de que neste estado já há registo de 4.159 vítimas mortais. Há 8.327 novos casos confirmados, num total de 122.031 casos positivos.