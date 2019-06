"Quero ser drag queen": Keegan de nove anos está a mudar mentalidades

"Drag queen". Estas foram as palavras que Keegan, um menino de nove anos, escreveu no quadro quando a professora do terceiro ano, no Texas, EUA, perguntou aos alunos o que queria ser quando crescessem. A criança quer ser transformista, criar a sua personagem e, mais do que isso, mudar mentalidades.

Keegan não gosta de ser chamado de "menino" ou "menina". Nem "ele" ou "ela". Ele tanto gosta de jogar futebol com o irmão Noah, como gosta de se vestir de menina.

"Kween-Kee-Kee" é a sua personagem transformista, que se apresentou pela primeira vez em 2018, no Austin International Drag.



A criança encontrou aceitação e apoio numa escola cristã e conservadora que frequenta fora de Austin, no Texas.

"Vejo pequenos indícios de que ele tenta consciencializar as pessoas de que isto é algo que ele é, algo que ele faz", explicou a professora. Nem ela nem o diretor da escola receberam formação sobre como educar alunos como Keegan. A professora quer que seja o próprio a falar do assunto.

Os pais sempre deixaram Keegan ser ele próprio e nunca lhe impuseram normas. Revelaram ainda que ficaram surpreendidos quando o filho começou a usar vestidos e, cinco anos mais tarde, se afirmou como gay.



"Esperávamos um pouco de intolerância da escola, mas ficámos muito surpresos", desabafou a mãe de Keegann numa entrevista da agência Reuters.

Nos anos seguintes, a família decidiu estar mais atenta aos preconceitos de género, que não os iria impor em casa.

"Ainda vivemos num mundo onde os mais marginalizados não estão a receber o apoio e a afirmação de que precisam para alcançar academicamente e prosperar pessoalmente", disse à Reuters a diretora executiva da GLSEN, um grupo nacional de defesa de estudantes lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e queer.

Os educadores que durante séculos dividiram os estudantes em meninos e meninas, estão agora a descobrir maneiras para lidar com alunos cuja identidade de género difere da que lhes foi atribuída no nascimento.

De acordo com especialistas, o grau de aceitação de tais estudantes pode ser uma questão de vida ou de morte.

Uma pesquisa nacional realizada por um grupo pró-LGBT analisou 34 mil jovens da comunidade, dos 13 aos 24 anos. Os resultados divulgados concluíram que, nos últimos 12 meses, 39% foram considerados suicidas.

Esta questão surge muito antes da adolescência, uma vez que a identidade de género geralmente se manifesta em crianças no jardim-de-infância.